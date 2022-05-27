Зокрема прогнозується сукупний урожай зернових у 2022 році обсягом близько 50,4 млн тонн.

У 2022 році Україна може зібрати близько 66 млн тонн зернових та олійних культур.

Отакий прогноз надали в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Згідно з їх оцінкою, в 2022 році українські аграрії можуть зібрати наступний урожай зернових культур: пшениця – 18 млн т (2021 р. – 32,2 млн т); кукурудза – 25,7 млн т (2021 р. – 42,1 млн т); ячмінь – 5,2 млн т (2021 р. – 9,4 млн т); інші зернові культури – 1,4 млн т (2021 р. – 2,3 млн т). Тобто сукупний урожай зернових у 2022 році складе близько 50,4 млн тонн в порівнянні з 86 млн тонн у 2021 році.

За прогнозом аналітиків, у 2022 році врожаю олійних культур можна очікувати на рівні: Соняшник – 10,6 млн т (у 2021 р. – 16,4 млн т); соя – 3,0 млн т (у 2021 р. – 3,5 млн т); ріпаку – 2,7 млн т (у 2021 р. – 2,9 млн т).

За словами експерта УКАБ Світлани Литвин, валовий збір буде зменшено.

Зазначається, що зменшення посівних площ відбулося внаслідок часткової окупації російськими військами частини територій України, територіальної близькості до бойових дій та неможливості здійснення посіву через заміновані поля та пошкоджену матеріально-технічну базу на звільнених територіях.

Разом з тим, як повідомила Литвин, і врожайність очікується нижче на 10% від середніх показників через недотримання всіх технологічних процедур.

"Аграрії через неможливість здійснювати подальший експорт і зниження цін на основні культури на внутрішньому ринку не мають достатньо коштів для закупівлі добрив, ЗЗР та інших складових високої врожайності. Виняток становлять хіба що озимі культури, які встигли підживити на більшості територій до початку війни й там очікується зниження врожайності на 5%. Та й стан озимих культур зараз хороший", - додала експерт.

Ситуація із зерновими:

Україна у 2021 році завершила збір зернових, зернобобових і олійних культур рекордом в понад 106 млн тонн.

20 травня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українські аграрії попри війну з Російською Федерацією провели досить успішну посівну кампанію і засіяли яровими культурами 10 млн га.

21 травня 2022 року в Кабміні сказали, скільки свого зерна вистачить Україні у 2022 році.

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