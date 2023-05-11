З січня по квітень 2023 року було укладено 13 000 угод купівлі-продажу.

В Україні вартість землі в регіонах, віддалених від бойових дій, зростає навіть попри повномасштабну війну. З початку 2023 року ціна землі сільгосппризначення зросла в середньому на 20%.

Про це в ефірі медіа-центру "Укрінформ" заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик, зазначивши при цьому, що зростання ціни може бути пов'язане з інфляцією.

У Львівській області станом на початок травня середня вартість гектара сільськогосподарської землі становить 162 тис. грн (на старті ринку землі було 51 тис. грн). У Київській області гектар коштує 148 тис. грн. (було 48 тис. грн). У Чернігівській області один га землі в середньому коштує 23 тис.грн, тоді як до війни він коштував 16-17 тис. грн.

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З січня по квітень 2023 року було укладено 13 тис. угод купівлі-продажу. У 2022 році кількість угод склала 53 000тис., хоча в більшості регіонів майже 6 місяців не працювали реєстри. У 2021 році було приблизно 66 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок.

Ринок землі в Україні

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок землі. Оскільки закон про ринок землі забороняє покупку землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора, до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

За підрахунками Міністерства аграрної політики та продовольства, за рік функціонування ринку землі українці продали своїх земельних ділянок на 7 млрд грн.

Станом на кінець жовтня 2022 року вартість одного гектара землі досягла 37 тис.867 грн за гектар. В аналогічний період у 2021 році один гектар землі коштував 36 тис.562 грн.

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