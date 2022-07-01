За даними Мінагро, за рік було укладено понад 88 тис. угод купівлі-продажу земель.

За рік функціонування ринку землі українці продали своїх земельних ділянок на 7 млрд грн.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

За його словами, за цей рік в Україні укладено понад 105 тисяч правочинів - це як договори купівлі-продажу земель, так і дарування та довічне утримання. А до початку війни було укладено понад 102 тисячі земельних угод і відчужено близько 245 тис. га сільськогосподарських земель, при цьому загальна обсяг таких земель складає близько 32,5 млн га.

Як підкреслив Дмитрасевич, середньозважена ціна гектара землі складає 37 тис. 900 грн, що десь на 30% вище від стартової ціни.

"За перший рік було укладено 88 тис. угод саме купівлі-продажу сукупною вартістю понад 7 млрд грн. Ми бачимо, що через російську агресію і початок повномасштабної війни понад 51 тис. угод купівлі-продажу землі не відбулись, а землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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