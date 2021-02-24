Заступник міністра перерахував категорії продуктів, на які вже зросла ціна.

Подорожчання цін на продукти в Україні скоро сповільниться - зараз вони підтягуються до світового рівня.

Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка в ефірі каналу "Україна 24".

Представник Кабміну уточнив, що в Україні подорожчали яйця, масло, молоко й соняшникова олія.

"Причина в тому, що менший урожай зернових в минулому році, більше ціни в світі, і ці ціни будуть високими ще цей рік точно. Подивимося, що буде восени, але все одно будуть досить високі ціни. Це тягне за собою підвищення собівартості виробництва і яєць, і молока, і м'яса. Відповідно, ми це бачимо в тому, як ростуть ціни", - прогнозує він.

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За словами Качки, ціни ростуть не стрибками, а повільно, хоч і неухильно.

"Єдиний спосіб на майбутнє, на майбутні врожаї - це працювати над тим, щоб наші виробники продукції купували свої корми через форвардні контракти дешевше заздалегідь, а не в момент, коли ці ціни найвищі", - сказав він.

Качка прогнозує, що"таке зростання трохи зупиниться, тому що ціни і так вже досить максимальні".

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Автор: УНІАН