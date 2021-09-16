У 2022 році уряд продовжить програму здешевлення кредитів і агротехніки, підтримку тваринництва, садівництва та ін.

На програми держпідтримки вітчизняних аграріїв у проекті бюджету на 2022 рік закладено 4,4 мільярда гривень.

Такі дані містяться в опублікованому проект державного бюджету на 2022 рік.

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Серед програм, за якими аграрії зможуть отримати підтримку та дотації - розвиток тваринництва та переробка сільгосппродукції, розвиток фермерських господарств, здешевлення кредитів та сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, садівництво, виноградарство, хмелярство та ін.

Крім того, для кредитування фермерських господарств додатково передбачається 180 млн грн, у тому числі за рахунок Загального фонду 100 млн грн.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік, який уряд до 15 вересня направить на розгляд до парламенту, буде збалансованим і реалістичним.

Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Ганна Нагорна