У Туреччині вважають, що ця угода має бути продовжена на 120 днів.

Усі учасники зернової угоди погодилися на її продовження на 120 днів. Тільки РФ хоче її продовження на 60 днів.

Про це на брифінгу в "Медіа Центрі Україна" сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Є спекуляції Росії, що вона начебто хоче переглянути, чи бажає продовження тільки на 60 днів. Це спроби країни-агресора маніпулювати", – висловив думку посол.

Відео дня

"Ми бачили заяву генерального секретаря ООН про те, що це має бути 120 днів. Ми також маємо чітку позицію турецької сторони про те, що в її розумінні це також 120 днів", – пояснив він.

Боднар попередив, що в Туреччині в найближчі тижні триватиме активна передвиборча кампанія і саме на неї припаде 60-денний термін продовження зернової угоди.

Зернова угода

Зернова угода для розблокування експорту українського зерна була досягнута влітку 2022 року. 18 березня Кабмін повідомив, що зернова угода продовжена на 120 днів. Після цього РФ заявила про продовження зернової угоди тільки на 60 днів і пригрозила повним розривом, якщо не будуть виконані її вимоги.

Вас також можуть зацікавити новини: