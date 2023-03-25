У разі реалізації проекту Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує в Індійському океані.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Оман запропонував Україні створити зерновий або зерново-продовольчий хаб на своїй території.

Як заявив спеціальний представник України з питань Близького Сходу і Африки Максим Субх, Омам запропонував Україні створити хаб для безперебійних поставок зерна в країни Африки, повідомляє "Укрінформ".

Оманська сторона запевнила, що в разі створення хабу Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок зерна в країни Африки.

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У разі реалізації проекту Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує в Індійському океані.

Експорт зерна під час війни

22 червня 2022 року Україна, Туреччина, Росія та ООН підписали договір про експорт зерна. Планувалося, що зерно вивозитимуть з трьох українських портів у супроводі конвоїв.

Станом на лютий 2023 року експорт по "зерновому коридору" зменшився на третину. Причина - саботаж з боку агресора.

13 березня 2023 року РФ погодилася продовжити зернову угоду, але висунула умови. Країна-агресор озвучила свої вимоги до того, щоб українське зерно потрапило на світовий ринок.

14 березня 2023 року в Кремлі назвали "жестом доброї волі" свою заяву про продовження зернової угоди на 60 днів. Дмитро Пєсков заявив, що Росія чекає на виконання своїх вимог.

Заступник Міністра закордонних справ Олександр Грушко заявив, що умовою було виконання всіх даних Росії обіцянок, включаючи зобов'язання щодо зняття санкцій, прямих і непрямих, щодо поставок сільгосппродукції на міжнародні світові ринки.

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