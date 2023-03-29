До Африки за час роботи "зернового коридору" було відправлено понад 3 млн тонн української агропродукції.

Попри війну, завдяки своїй продовольчій ініціативі Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці до таких нужденних країн, як Ефіопія, Кенія та Ємен.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"На жаль, через війну Росії проти України найменше поки вдалося покрити імпортні потреби Ємену: лише 216,1 тис тонн з 3,8 млн тонн необхідних, що становить лише 6%. У попередньому сезоні Україна відправила туди 700 тис.тонн, покривши потреби Ємену на 20%. Однак завдяки міжнародним партнерам, які долучаються до програми Grain from Ukraine, Україна ще має шанси наблизитися до довоєнних показників та попередити голод у цій нужденній країні", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що за 9 місяців маркетингового року Україна вже відправила 293,3 тис.тонн пшениці в Ефіопію, що покриває 20% імпортних потреб країни в цій культурі. Річна потреба становить 1,5 млн тонн (дані USDA). До війни показник відправлення української с/г продукції в цю країну становив 35% їх закупівель.

Крім того, на 13% (283 тис.тонн) за сезон Україна змогла покрити імпортні потреби Кенії. Цей показник близький до довоєнного: тоді наша країна забезпечила Кенію на 16% від її потреб. Щорічно, щоб прогодуватися, їм необхідно завозити 2,2 млн тонн пшениці.

За даними Світового банку, за останні два десятки років чисельність населення Ефіопії, Кенії та Ємену стрімко зросла. Чисельність Ефіопії збільшилася майже вдвічі і в даний час становить понад 120 млн.приріст населення Кенії за той же період становить 20 млн, а Ємену – 14 млн. Україна, попри на війну і набагато меншу кількість населення, покриває значні обсяги продовольчих потреб цих країн.

У відомстві також нагадали, що в цілому в нужденні країни (Ефіопія, Сомалі, Судан, Ємен й т.ін.) за час роботи "зернового коридору" було відправлено майже 1 млн тонн пшениці. А в Африку за цей же період направлено понад 3 млн тонн української агропродукції. В рамках продовольчих гуманітарних програм ООН і Grain from Ukraine в країни, які потребують Української з/х продукції, відправлено 525,8 тис.тонн зерна.

Експорт зерна під час війни

У червні 2022 року Україна, Туреччина, Росія та ООН підписали угоду про експорт зерна.

У березні 2023 року РФ погодилася продовжити зернову угоду, але висунула умови. У Кремлі назвали "жестом доброї волі" свою заяву про продовження зернової угоди на 60 днів. Дмитро Пєсков заявив, що Росія чекає на виконання своїх вимог.

25 березня 2023 року Україна отримала пропозицію створити зерновий хаб на території іншої країни.

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