Турецька сторона перебуває в постійному контакті з українськими офіційними особами.

Перше судно з зерном покине український порт, ймовірно, вже 1 серпня.

Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин в ефірі телеканалу Kanal7.

"Кораблі готові вийти з порту Одеси. Перше судно, ймовірно, покине порт вже вранці 1 серпня", - сказав Калин.

Він заявив, що турецька сторона перебуває в постійному контакті з українськими офіційними особами.

Прес-секретар турецького президента уточнив, що у екіпажу корабля і всіх сторін, що беруть участь є чіткі деталі про те, як корабель буде виходити з якої координати, коли він увійде в міжнародні територіальні води, хто буде його завантажувати, коли він увійде в турецькі територіальні води.

Калин також зазначив, що війна триває і це може поставити під загрозу виконання Угоди.

"На жаль, війна триває. Україна правильно говорить: "Ми ратифікували угоду, але якщо війна буде йти на різних фронтах, якщо будуть вбиті полонені, вантаж застрягне"", - повідомив Калин.

"Весь світ підтримує досягнуті домовленості, однак цього недостатньо. Необхідна підтримка і в інших сферах. Якщо домовленості про постачання зерна будуть успішно реалізовані, не виключено, що це також сприяє початку мирних переговорів", - сказав він.

Калин також зазначив, що після досягнення цієї домовленості не можна розслаблятися.

"Ми повинні захистити укладену угоду по зерну. Наші дипломатичні ініціативи будуть продовжуватися в цих рамках", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Стамбулі в присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду щодо безпечного транспортування зерна з портів України. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН і Туреччини.

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