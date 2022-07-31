У перший караван увійдуть 16 суден.

Перші кораблі з українським зерном можуть прибути до Стамбула вже наступного тижня. Попередньо, мова йде про дату 3 серпня.

Про це повідомляє CNN Turk.

Зазначається, що до каравану увійдуть 16 суден. Кораблі спочатку вирушать в Стамбул. Їх відстежуватимуть за допомогою безпілотників і супутників.

Українське зерно потім відправлять до країн Африки, зокрема Сомалі. В ООН вважають, що зерно прибуде в пункт призначення приблизно лише через півтора місяця.

Весь контроль над коридором здійснює центр, який створений в Стамбулі. Крім того, в Туреччині попередили, що судна, що відключили сигнали і не надають прозору інформацію про портові заходи, не будуть допущені в територіальні води країни.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

29 липня до Одеси прибули посли країн G7, щоб підтвердити важливість укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє відправляти продовольство з України.

У свою чергу заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що у морських портах Одеської області знаходяться 16 суден з українським зерном.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна чекає сигналу від ООН і Туреччини про початок транспортування зерна.

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