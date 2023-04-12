Фермери заявили, що незадоволені відставкою попереднього міністра сільського господарства і не довіряють обіцянкам нового.

Польські фермери продовжують масові акції протесту проти експорту зерна з України.

Як повідомляє RMF24, сьогодні, 12 квітня, фермери блокуватимуть залізницю на кордоні між Україною та Польщею у Грубешеві, протестуючи проти ввезення українського зерна.

Повідомляється, що фермери планують перекрити залізницю в Грубешеві, через яку зернові з України везуть до Польщі.

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Фермери заявили, що незадоволені відставкою попереднього міністра сільського господарства і не довіряють обіцянкам нового про те, що створені українським зерном проблеми вирішать.

Українське зерно в Польщі

У Польщі проходять масові протести проти ввезення в країну українського зерна, та як це позбавляє пльських фермерів можливості релізувати власну подукцію.

16 лютого 2023 року відбувся 48-годинний протест польських фермерів неподалік від пункту пропуску Дорогуськ (дорога з Києва на Хелм).

7 березня 2023 року в Польщі фермери заблокували дорогу держзначення. Причиною мітингу стало здешевлення цін на продовольство внаслідок збільшення його імпорту.

5 квітня 2023 року стало відомо про те, що міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через кризу з українським зерном.

7 квітня 2023 року спікер польського уряду Петро Мюллер зявив про те, що Польща вирішила проблему з українським зерном. За його словами, українське зерно проходитиме через територію Польщі транзитом, без розвантаження.

Також повідомлялося, що Україна тимчасово припинить експорт чотирьох зернових культур до Польщі.

9 квітня 2023 року заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив про те, що Польща може відмовитися від зерна з України після відставки міністра. Повідомлялося, що імпорт хочуть призупинити, як мінімум до липня.

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