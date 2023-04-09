Імпорт хочуть призупинити як мінімум до липня, заявив заступник голови Роберта Телуса.

Імпорт зерна з території України до Польщі планують призупинити як мінімум до липня 2023 року через важку ситуацію, в якій опинилися фермери Польщі.

Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський в інтерв'ю TVP Info.

"Ефективність в перші години роботи нового міністра Роберта Телуса, за підтримки прем'єр-міністра і президента, а також в результаті переговорів з президентом Зеленським, показала, що ми здатні домовитися з Україною і призупинити імпорт принаймні до липня", - сказав він.

За його словами, ЄС ніяк не підтримав польських фермерів у вирішенні сільськогосподарської кризи, з якою зіткнулася країна через переповнення власних сховищ із зерном. Він зазначив, що своїм "мовчанням" в цьому питанні такі країни, як Німеччина та Франція заклали міну під польсько-українські відносини.

Чиновник вказав, що перш за все, попри солідарність з Україною, уряд Польщі зацікавлений у підтримці своїх фермерів. У цьому контексті Ковальський підтримав ідею про введення на всю сільгосппродукцію з України.

"Ми допомагаємо Україні, але ми повинні бути транзитною країною. Всі продукти повинні йти через Польщу, вони не можуть нашкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу продовольчої безпеки", - сказав він.

Польські фермери вимагають врегулювати питання продажу зерна

Нагадаємо, що в Польщі місцеві фермери вимагають від уряду врегулювати питання продажу українського зерна.

Там кажуть, що через масштабні поставки з України їх власну продукцію ніхто не купує, вказуючи на нерівність конкурентної ціни, яка склалася на ринку. Вони пригрозили на три дні заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", якщо влада Польщі нічого не зробить.

Нагадаємо, що 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку через кризу з українським зерном. На його місце 7 квітня призначили Роберта Телуса.

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