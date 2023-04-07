Можливість транзиту через Польщу до інших країн-членів ЄС та третіх країн буде збережена.

Україна та Польща розробили рішення проблеми з експортом українського зерна.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України за підсумками зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та новопризначеного глави Міністерства сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберта Телуса.

Зокрема, Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур протягом наступного тижня.

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Як зазначив Сольський, можливість транзиту через територію Польщі до інших країн-членів ЄС та третіх країн буде збережена, також буде спрощено порядок транзиту для усунення простою транспорту і черг на пунктах пропуску.

"Але в той же час українська сторона утримається від експорту в Польщу чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшника і рапсу до нового сезону", - наголосив Сольський.

У Мінагрополітики закликають експортерів розглянути можливість перенаправити відповідні вантажі через інші країни, доки будуть розроблятись нові правила рекомендуємо.

Проблема з українським зерном у Польщі - деталі

Раніше польські фермери протестували проти ввезення в країну українського зерна, оскільки це позбавляє їх можливості реалізувати власну продукцію.

5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив про те, що йде у відставку, бо він не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким заявив, що Україні та Польщі вдалося знайти рішення проблеми з експортом українського зерна і у найближчі дні-тижні всі питання будуть остаточно вирішені.