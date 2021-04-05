Експерти підкреслюють, що вітчизняна молочна галузь заглибилася в кризу.

Україна за підсумками 2020 року подвоїла імпорт молочних продуктів, при цьому скоротивши експорт власної продукції на 17,3%.

Про це повідомила "Асоціація виробників молока".

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"2020 рік став історичним у плані зовнішньої торгівлі молочними продуктами: Україна втратила звання нетто-експортера. За підсумками року зовнішньоторговельне сальдо склало "мінус" 77,0 млн дол. В цілому експорт молочних продуктів у 2020 році скоротився на 17,3% – до 226,6 млн дол, а імпорт виріс на 99,9% – до 304,2 млн дол., або на 113% в натуральному вираженні", – йдеться в повідомленні.

В асоціації підкреслюють, що поряд зі скороченням поголів'я корів і виробництва молока це свідчить про те, що вітчизняна молочна галузь заглибилася в кризу.

Згідно з повідомленням, у 2020 році Україна імпортувала кисломолочних продуктів на 14 млн дол., що на 54,8% більше у порівнянні з 2019 роком, а сирів - на 210,5 млн дол., або на 93,3% більше.

При цьому експорт за основними молочними групами знизився в межах 9-40%, а саме: молока і вершків на 21,3% (до 12 млн дол.), згущеного молока на 27,5% (до 55,7 млн дол.), вершкового масла на 36,5% (до 49 млн дол.).

Приріст експорту відзначений тільки по сироватці, якої Україна поставила на суму 22,3 млн дол. (на 21,5% більше, ніж у 2019 році). Також через привабливі ціни на світовому ринку експорт казеїну в грошовому вираженні виріс на 161,8%, що принесло Україні 38 млн дол.

Що цьому передувало

За даними Держстату, виробництво молока в Україні за підсумками 2020 року скоротилося на 4,2% (до 9,25 млн тонн).

22 березня 2021 року стало відомо про те, що в Україні запускають програму контролю якості молока.

1 квітня 2021 року "Асоціація виробників молока" оприлюднила прогноз, згідно з яким найближчим часом в Україні подорожчають молочні продукти.

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Автор: Ганна Нагорна