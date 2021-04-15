З початку сезону Україна відправила на експорт 14,4 млн тонн пшениці.

Україна продовжує скорочувати експорт зерна в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) через низький урожай 2020 року.

Про це повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" з посиланням на експерта Світлану Литвин.

Читайте такожУкраїна змінила обсяги експорту та імпорту цукру

Зокрема, з початку сезону Україна відправила на експорт 14,4 млн тонн пшениці та 16,5 млн тонн кукурудзи, що відповідно на 20% і 29% менше аналогічного періоду за минулий рік.

"Таке скорочення пов'язане з недоотриманням врожаїв даних культур влітку 2020 року. Однак, завдяки зростанню цін на пшеницю і кукурудзу, падіння експортної виручки не таке стрімке. За вказаний період експортна виручка по пшениці скоротилася 20%, а по кукурудзі - на 7%", - цитує прес-служба експерта.

Повідомляється, що підвищений попит на кукурудзу на світовому ринку призвів до нетипової цінової ситуації на українському ринку зернових. Традиційно ціна на пшеницю перевищувала ціну на кукурудзу. Зараз ціна закупівлі в українських портах на кукурудзу на 8-10% перевищує ціну пшениці.

Що цьому передувало

Урожай зернових у 2020 році склав 65,4 млн тонн зернових, що майже на 7 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підвищило прогноз експорту зернових з України в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на 300 тис. тонн-до 45,7 млн тонн

Експорт пшениці в поточному МР прогнозується на рівні 17,5 млн тонн, а кукурудзи – 24 млн тонн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна