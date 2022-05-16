Засіяні угіддя - це 64% від площ під ярими зерновими та олійними в 2021 році.

Українські аграрії вже засіяли майже 10 млн га сільськогосподарських угідь із 11,45 млн га запланованих.

Про це повідомила Українська зернова асоціація у Facebook.

"Україна станом на 16.05.2022 засіяла 9,9 млн га ярих зернових та олійних, що складає 64% від площ під ярими зерновими та олійними в 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що планові площі під ярі зернові та олійні в цьому році орієнтовно складуть 11,45 млн га, що на 3,5-4 млн га менше, аніж минулого року, через війну Росії проти України, окупацію територій та замінування.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 13 травня вітчизняні аграрії засіяли майже 90% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ. Чотири області засіяли ярої пшениці на 10-15% більше, ніж торік.

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