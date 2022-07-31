За словами президента України, питання пошуку альтернативних способів експорту зернових культур є й досі актуальним.

Врожай зерна в Україні цьогоріч може бути вдічі меншим через повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Twitter.

"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти глобальній продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - зазначив глава держави.

Також він додав, що питання пошуку альтернативних способів експорту зернових культур є й досі актуальним.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що врожай зернових і олійних цього року очікується на рівні 65-70 млн тонн. Це становить близько 70% від показника 2020/21 років.

Домовленість про експорт зерна з України: деталі

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: