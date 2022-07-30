29 липня в Одесі розпочалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що чим більше українського зерна буде на світовому ринку, тим стабільнішою буде ситуація у партнерів України.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави зазначив, що міжнародна спільнота поінформована про усі деталі протидії України російському терору голодом.

Зеленський додав, що 29 липня в Одесі розпочалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна. Він зазначив, що це важливо не лише з точки зору економічної міцності України, яка потрібна, щоб вистояти у війні.

"Це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи. Чим більше українського зерна буде на світовому ринку, тим більш стабільною буде ситуація у наших партнерів. А отже, тим більш ефективною буде і наша спільна протидія державі-терористу", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що наразі не хоче давати прогнозів.

"Подивимося, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту. ООН, Туреччина і інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу. Все, що необхідно для захисту нашого узбережжя, робиться Збройними силами України", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном в портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправлення.