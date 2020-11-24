Найбільше зросло виробництво проса, гречки та вівса.

Україна станом на 1 листопада збільшила виробництво низки зернових культур проти показника на аналогічну дату минулого року.

Читайте такожВрожай кукурудзи в Україні став найнижчим за останні 5 років

Про це йдеться у повідомленні Національного наукового центру"Інститут аграрної економіки".

"Найбільше у 2020 році зросло виробництво проса – на 44,7% проти 2019 року. Однак цей приріст досягнутий виключно шляхом розширення на 64,1% посівних площ під цією культурою на тлі зменшення її врожайності на 12% - до 16,8 ц/га",- йдеться в повідомленні.

Шляхом розширення посівних площ зросло й виробництво гречки - на 12,8%, тоді як врожайність цієї культури також зменшилася.

Також в Україні зросло виробництво жита - на 34,1%, вівса - на 21,1%, овочів закритого ґрунту - на 4,9%, картоплі - на 3%, а також ярого ріпаку - на 1%. За цими культурами приріст досягнутий шляхом збільшення як площ, так і врожайності.

"Однак збільшення виробництва зазначеної продукції не компенсувало спад за іншими, більш вагомими, культурами", - наголошується в повідомленні.

Виробництво рослинницької продукції у січні-жовтні 2020 року загалом зменшилося у порівнянні з відповідним періодом минулого року майже на 17%. Найбільший спад спостерігається за зерновими та зернобобовими культурами - на 22,4%, соняшнику - на 14,6%, а також по сої - майже на третину.

"Якщо за окремими культурами, прибирання яких ще не завершилося - кукурудза, соя-показник може покращитися, то загалом вийти на показники 2019 року вже не вдасться",- наводиться прогноз директора Інституту аграрної економіки Юрія Лупенка.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2020 році на рівні 68 мільйонів тонн, а олійних – 20 мільйонів тонн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна