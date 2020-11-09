Україна за 10 місяців експортувала агропродукції на 17,6 мільярда доларів, а імпортувала – на 5,1 мільярда доларів.

Україна в січні-жовтні 2020 року експортувала аграрної продукції на 17,6 мільярда доларів, що на 1,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте такожСвітові ціни на продовольство зростають п'ятий місяць поспіль-ФАО

Про це повідомляє прес-служба "Українського клубу аграрного бізнесу"(УКАБ).

Разом з тим імпорт аграрної продукції становить майже 5,1 мільярда доларів, що на 14,4% більше, ніж за січень-жовтень минулого року.

"Зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції склав 12,5 мільярда доларів США, що майже на 1 мільярд доларів США менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке зменшення торгового балансу на 7% у порівнянні з минулим роком пояснюється відносно низькими цінами на зернові та олійні культури та продукти їх переробки в першій половині року, а також меншим урожаєм 2020 року», - наводяться в повідомленні слова аналітика УКАБ Івана Колодяжного.

У товарній структурі експорту найбільше зросли поставки: соняшникової олії - на 703,8 мільйона доларів (+21%), пшениці - на 173,4 мільйона доларів (+6%) і ячменю - на 161,7 мільйона доларів (+37%).

Водночас скоротилися поставки: кукурудзи - на 482,2 мільйона доларів (-12%), соєвих бобів - на 415 мільйонів доларів, (-48%) і насіння - на 337 мільйонів доларів (-29%).

Також повідомляється, що в січні-жовтні 2020 року Україна продовжила нарощувати імпорт: сирів - на 87,6 мільйона доларів (у 2,1 раза), тютюну - на 59,6 мільйона доларів (+40%) і кормів - на 40,1 мільйона доларів (+23%). Разом з тим скоротився імпорт: насіння соняшнику - на 21,1 мільйона доларів (-11%), кукурудзи - на 17 мільйонів доларів (-16%) і мороженої риби - на 10,9 мільйона доларів (-4%).

Що цьому передувало

Україна за підсумками 2019 року оновила історичний рекорд аграрного експорту, поставивши на зовнішні ринки продукції сільського господарства на суму 22,4 мільярда доларів – майже на 20% більше, ніж роком раніше.

Імпорт агропродукції в Україну минулого року збільшився на 11% – до 6,1 мільярда доларів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна