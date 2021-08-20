Сільгоспвиробники 12 областей вже завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку.

Українські аграрії завершують збір ранніх зернових та зернобобових культур, врожай яких в цьому році може бути рекордним.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, станом на 20 серпня хлібороби обмолотили 9,2 млн га посівних площ, що становить 98% до прогнозу. Також вони зібрали 43,7 млн тонн зерна. Зокрема, за останній тиждень намолочено 4,2 млн тонн зернових.

В розрізі культур, пшениці зібрано 32 млн тонн, що на 7 млн тонн більше, ніж за весь 2020 рік. Також зібрано понад 10 млн тонн ячменю й майже 560 тисяч тонн гороху.

Крім того, аграрії завершують збирання ріпаку, якого намолочено понад 2,7 млн тонн.

Сільгоспвиробники 12 областей вже повністю закінчили збирання ранніх зернових та зернобобових культур та ріпаку.

Лідерами по обмолоту, які зібрали вже понад 3 мільйони тонн зерна, є аграрії Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей.

Зазначається, що господарства деяких областей поступово починають збір пізніх зернових культур.

Читайте такожЦіни на найдорожчу ягоду цього сезону впали в кілька разівЯк відомо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна в цьому році може зібрати рекордний врожай пшениці. Міністерство економіки прогнозує врожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що аграріям Херсонщини нікуди дівати "нікому не потрібні" кавуни, тому вони готові віддавати врожай майже за безцінь.

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Автор: Ганна Нагорна