Тризуб присвятили 30-й річниці Незалежності України.

Вінницькі фермери створили на полі з гірчицею величезний герб України. Тризуб вийшов більше 500 метрів завширшки та більше кілометра в довжину.

Про це пише ТСН.

Герб за допомогою комбайна обмолотили на полі в селі Серединка Вінницької області. Фермери присвятили свою роботу 30-й річниці Незалежності України. Крім того, аграрії створили на полі цифру 30.

Роботу фермерів зафіксували представники Національного реєстру рекордів. Герб спочатку виміряли за допомогою дрона, а потім вручну.

Читайте такожУ Маріуполі найбільша кількість військових розгорнули прапор та встановили рекорд (фото)"Це український національний рекорд. З гербом дуже багато рекордів - з квітів робили й навіть з пластикових кришечок, їх багато щорічно, і вони актуальні", - розповів експерт Національного реєстру рекордів Олег Волочков

Аграрії запевнили, що косити гірчицю найближчим часом не будуть, адже вона ще зелена і пожовтіє не раніше вересня.

"Приблизно на перше вересня гірчиця буде золотистою, і герб зацвіте жовтим кольором", - підкреслила фермер Людмила Олексюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Доброслав Одеської області з нагоди 30-річчя Незалежності України встановлять 4-метровий герб України, зроблений з металолому. Автор оригінальної статуї - скульптор Кирило Максименко.

За його словами, безпосередньо на створення скульптури пішло два місяці, плюс-час на проект і його затвердження.

Автор: Анастасія Горбачова