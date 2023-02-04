Зловмисники випускають фальсифіковане масло, видаючи його за продукцію фірми "Апрель". Про це повідомили у Головному управлінні Держспоживслужби у Вінницькій області.
Так, саме ТОВ ФІРМА "Апрель" надіслало лист Державній служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо виявлення фактів фальсифікації продукції їхнього підприємства - масла солодковершкового екстра 82,5%.
"На упаковці підробки неправильно вказана назва товариства, а саме: ТОВ "Фірма Апрель" замість ТОВ ФІРМА "Апрель" та дата виробництва продукції 31.03.2023 р.", - вказали на ознаки, за якими можна розпізнати фальсифікат.
Як перевірити масло на натуральність: лайфхаки
Нерідко на прилавках українських магазинів та ринків можна купити неякісне масло. Тож як не відрізнити такий продукт, розповідає УНІАН.
Якісне масло повинно повністю розчинятися в гарячій воді, зафарбовуючи її в молочний колір. Крім того, цей продукт за низьких температур має "задубіти".
Також якісне вершкове масло, кинуте на розігріту сковороду, буде виділяти приємний молочний аромат, утворюючи пінку.