У небезпечного продукту є дві ознаки, за якими його можна розпізнати.

Зловмисники випускають фальсифіковане масло, видаючи його за продукцію фірми "Апрель". Про це повідомили у Головному управлінні Держспоживслужби у Вінницькій області.

Так, саме ТОВ ФІРМА "Апрель" надіслало лист Державній служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо виявлення фактів фальсифікації продукції їхнього підприємства - масла солодковершкового екстра 82,5%.

"На упаковці підробки неправильно вказана назва товариства, а саме: ТОВ "Фірма Апрель" замість ТОВ ФІРМА "Апрель" та дата виробництва продукції 31.03.2023 р.", - вказали на ознаки, за якими можна розпізнати фальсифікат.

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Як перевірити масло на натуральність: лайфхаки

Нерідко на прилавках українських магазинів та ринків можна купити неякісне масло. Тож як не відрізнити такий продукт, розповідає УНІАН.

Якісне масло повинно повністю розчинятися в гарячій воді, зафарбовуючи її в молочний колір. Крім того, цей продукт за низьких температур має "задубіти".

Також якісне вершкове масло, кинуте на розігріту сковороду, буде виділяти приємний молочний аромат, утворюючи пінку.

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