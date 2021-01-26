За словами Бахматюка, подорожчання, в першу чергу, буде зумовлене світовою ресурсною інфляцією, що призводить до підняття цін на зернові - основу комбікормової продукції

Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк прогнозує подорожчання продукції тваринництва – яєць, м’яса курки, свинини, яловичини - на близько 30% впродовж наступних кількох місяців.

Про це він розказав у інтерв’ю УНІАН.

"В цілому, вся продукція переробки може подорожчати плюс-мінус на 30 відсотків, виходячи з об’єктивних показників. Це я враховую стабільні економічні фактори, які будуть у світі протягом наступних двох-трьох місяців, як економічний експерт", - сказав він.

За словами Бахматюка, подорожчання, в першу чергу, буде зумовлене світовою ресурсною інфляцією, що призводить до підняття цін на зернові - основу комбікормової продукції, яка є важливою складовою у собівартості виробництва м’яса.

"Я думаю, що сировина – кукурудза, пшениця і соняшниковий або соєвий жмих - протягом наступних місяців подорожчає на 20-30 відсотків. Комбікорм у структурі собівартості виробництва яєць складає близько 75 відсотків, м’яса курки - 76 відсотків, свинини – 72 відсотки, яловичини – 80 відсотків", - відмітив він.

Бахматюк додав, що окрім об’єктивних економічних факторів на ціну м’яса також впливатиме політичний фактор, зумовлений тиском керівництва Національного антикорупційного бюро на "Укрлендфармінг", який є одним з ключових виробників яєць в Україні. У зв’язку з тим, що внаслідок переслідування НАБУ агрохолдинг зупинив роботу 37 своїх фабрик, загальний об’єм виробництва яєць в Україні зменшиться. Як наслідок, ціни на цю продукцію зростуть ще більше.

"Якщо подивитись у ракурсі виробництва яйця – ми важливий гравець на цьому ринку. Наша продукція займає близько 25 відсотків у структурі усього промислового виробництва яйця в Україні… І тепер, окрім очевидних зовнішніх чинників, на ціни впливатиме й те, що репресивний орган знищує одного з найбільших виробників в країні", - пояснив Бахматюк.

Довідка УНІАН. "Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом і виробництвом м'яса. До складу компанії входять зерносховища, птахофабрики, м'ясокомбінати, ферми з вирощування курей-несучок, насіннєві заводи, комбікормові заводи, селекційні господарства, завод з виробництва яєчних продуктів.

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Автор: УНІАН