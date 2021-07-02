За словами міністра, статистика купівлі-продажу землі після зняття мораторію не відрізняється від аналогічної статистки під час його дії.

За перший день роботи в Україні ринку землі, який офіційно стартував 1 липня, було продано 3 ділянки сільськогосподарського призначення.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

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Міністр підкреслив, що статистика стосовно операціях купівлі-продажу землі після зняття мораторію не відрізняється від аналогічної статистки під час дії мораторію.

"За даними Державного реєстру прав на нерухомість, на 1 липня на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано право власності на землю сільгосппризначення в обсязі 61 угоди, з них три підпадали під мораторій. Тобто на всю країну у нас відбулися три угоди підмораторних земель сільгосппризначення", - пояснив Лещенко.

Крім цього, додав він, за вказаний період були відчужені 40 земельних ділянок, які не підпадали під мораторій, оскільки перебували на правовому титулі "особисте селянське господарство".

Також Лещенко зазначив, що в останній день перед запуском ринку землі в реєстрі проходили десятки угод між юридичними особами, тобто фактично існував нерегульований тіньовий ринок землі.

Запуск ринку землі в Україні

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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Автор: Ганна Нагорна