Через стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продаж якісної продукції, що і призвело до зростання цін.

В Україні з початку року почали зростати ціни на білокачанну капусту. Експерти говорять, що це подорожчання тимчасове.

Читайте такожВ Україні підняли мінімальні ціни на ігристі винаПро це повідомляє EastFruit.

"До середини січня багато виробників вже розпродали більшу частину запасів. Крім того, на ринку вже майже не залишилося капусти низької якості. З огляду на стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продаж якісної продукції, що і призвело до зростання цін на цьому тижні", - йдеться у повідомленні.

Підтверджують цю інформацію та оптові компанії, які зазначають загальне скорочення пропозицій капусти на ринку.

"Зокрема, наразі відпускні ціни на білокачанну капусту в фермерських господарствах вже піднялися до 1,50-3,50 гривні/кілограм, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - підкреслює видання.

Варто зазначити, що попри подорожчання в сегменті білокачанної капусти, сьогодні ця продукція на українському ринку коштує все в середньому на 25% дешевше, ніж в аналогічний тогорічний період. Експерти говорять, що подорожчання тимчасове.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що на українському ринку зростають оптові ціни на коренеплоди, зокрема на моркву та буряк.

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Автор: УНІАН