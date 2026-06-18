Названо дві моделі кросоверів, які розкуповують українці

Майже на всіх найбільших регіональних ринках країни у травні лідером виявився бестселер останніх років – Renault Duster.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в нашій країні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

На ці регіональні ринки припало 66% продажів нових легкових автомобілів.

Найбільші регіональні ринки у травні:

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Київ – 2111 нових авто. Київська область – 577 од. Дніпропетровська область – 397 од. Одеська область – 269 од. Львівська область – 251 од.

На всіх зазначених ринках, за винятком Львівської області, найпопулярнішою моделлю місяця став компактний кросовер Renault Duster. За останні роки він став справжнім "народним" авто, що пропонує гарне співвідношення ціни та якості.

У Львівській області лідерські позиції за підсумками місяця зайняв середньорозмірний кросовер Škoda Kodiaq, який українці обирають за практичність та надійність.

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У травні український автопарк поповнився приблизно на 5,5 тисячі нових легкових автомобілів. Із загального обсягу продажів 63% припало на приватних клієнтів, тоді як частка юридичних осіб становила 37%. У приватних покупців найпопулярнішою моделлю автомобіля став кросовер Mazda CX-5. У корпоративному сегменті зі значним відривом лідирує Renault Duster.

Повідомлялося також, що протягом травня в Україні було зареєстровано близько 3,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Найбільший попит серед них традиційно припав на моделі з бензиновими двигунами.

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