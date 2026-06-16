Розкуповують бензинові кросовери: названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США

На першому місці опинився компактний кросовер Ford Escape.

У травні українці придбали 3,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомляє "УкрАвтопром".

Із загальної кількості найбільше припало на моделі з бензиновими двигунами – вони забезпечили 57% усіх продажів. Частка електромобілів у структурі імпорту склала 21%.

На гібридні автомобілі припало 14% від загального обсягу, а частка автомобілів із дизельними двигунами становила 5%. Авто, оснащені газобалонним обладнанням, охопили лише 3% ринку у цьому сегменті.

Відео дня

До п’ятірки лідерів потрапили лише кросовери, причому значна кількість припала на преміальні авто. Серед окремих моделей на першому місці опинився компактний кросовер Ford Escape, який значно випередив інших лідерів рейтингу. Свою роль тут зіграла не лише доступна ціна, а й величезний вибір запчастин та великий досвід українських СТО у відновленні цих автомобілів.

ТОП-5 вживаних автомобілів, виготовлених в США:

Ford Escape – 410 од. BMW X3 – 273 од. Nissan Rogue – 264 од. Tesla Model Y – 254 од. BMW X5 – 240 од.

Авторинок України – останні новини

У травні український ринок поповнився 900 легковими автомобілями, імпортованими з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Серед нових легкових автомобілів китайського походження лідером став BYD Sea Lion 06. Водночас серед уживаних легкових автомобілів, ввезених із Китаю, найбільший попит мав Zeekr 7X.

Повідомлялося також, що упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 4,5 тисячі легкових автомобілів із дизельними двигунами. Серед нових дизельних легкових автомобілів найбільший інтерес покупців викликав добре відомий Renault Duster.

Вас також можуть зацікавити новини: