Українці масово обирають кросовери: представлено рейтинг найпопулярніших нових авто

У травні кількість нових легкових автомобілів в українському автопарку зросла приблизно на 5,5 тис. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".
Із загальної кількості 63% легкових автомобілів придбали приватні клієнти, тоді як на юридичних осіб припало 37% продажів. Порівняно з травнем 2025 року продажі нових легкових автомобілів у приватному сегменті авторинку скоротилися на 29%, тоді як у корпоративному вони зросли на 7%.
Найпопулярнішим автомобілем у приватних покупців став Mazda CX-5. Одна з переваг цього авто – висока ліквідність. Завдяки стабільному попиту модель дуже легко перепродати, що робить її оптимальним вибором для багатьох українців.
ТОП-5 моделей у приватних покупців:
- Mazda CX-5 – 171 од.
- Hyundai Tucson – 154 од.
- Škoda Kodiaq – 113 од.
- BMW 3 – 111 од.
- Nissan X-Trail – 110 од.
Якщо казати про юридичних осіб, то тут на першому місці з величезним відривом лідирує Renault Duster. Корпоративні автопарки обирають цей автомобіль за його репутацію "робочої конячки". Кросовер цінують за гарне співвідношення ціни та якості, витривалість, а також низьку вартість обслуговування.
ТОП-5 моделей у юридичних осіб:
- Renault Duster – 334 од.
- Škoda Octavia – 87 од.
- Toyota Hilux – 71 од.
- Škoda Kodiaq – 69 од.
- Toyota RAV4 – 65 од.
Український авторинок – останні новини
Протягом травня в Україні зареєстрували 3,8 тисячі вживаних легкових автомобілів з США. Із загального обсягу найбільшим попитом користувалися автомобілі з бензиновими двигунами, частка яких сягнула 57%.
У травні український авторинок поповнився 900 легковими автомобілями, імпортованими з Китаю. Це на 43% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.