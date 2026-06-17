Українці масово обирають кросовери: представлено рейтинг найпопулярніших нових авто

Найпопулярнішим автомобілем у приватних покупців став Mazda CX-5.

У травні кількість нових легкових автомобілів в українському автопарку зросла приблизно на 5,5 тис. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".

Із загальної кількості 63% легкових автомобілів придбали приватні клієнти, тоді як на юридичних осіб припало 37% продажів. Порівняно з травнем 2025 року продажі нових легкових автомобілів у приватному сегменті авторинку скоротилися на 29%, тоді як у корпоративному вони зросли на 7%.

Найпопулярнішим автомобілем у приватних покупців став Mazda CX-5. Одна з переваг цього авто – висока ліквідність. Завдяки стабільному попиту модель дуже легко перепродати, що робить її оптимальним вибором для багатьох українців.

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ТОП-5 моделей у приватних покупців:

Mazda CX-5 – 171 од. Hyundai Tucson – 154 од. Škoda Kodiaq – 113 од. BMW 3 – 111 од. Nissan X-Trail – 110 од.

Якщо казати про юридичних осіб, то тут на першому місці з величезним відривом лідирує Renault Duster. Корпоративні автопарки обирають цей автомобіль за його репутацію "робочої конячки". Кросовер цінують за гарне співвідношення ціни та якості, витривалість, а також низьку вартість обслуговування.

ТОП-5 моделей у юридичних осіб:

Renault Duster – 334 од. Škoda Octavia – 87 од. Toyota Hilux – 71 од. Škoda Kodiaq – 69 од. Toyota RAV4 – 65 од.

Український авторинок – останні новини

Протягом травня в Україні зареєстрували 3,8 тисячі вживаних легкових автомобілів з США. Із загального обсягу найбільшим попитом користувалися автомобілі з бензиновими двигунами, частка яких сягнула 57%.

У травні український авторинок поповнився 900 легковими автомобілями, імпортованими з Китаю. Це на 43% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

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