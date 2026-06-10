Бензинові авто, які розмітають покупці: названо найпопулярніші моделі в Україні

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користується Hyundai Tucson.

Минулого місяця автопарк України збільшився на 12,7 тисячі легкових автомобілів, оснащених бензиновими двигунами, що на 3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Із загальної кількості 2,2 тис. автомобілів становили нові авто (на 10% менше, ніж торік), а 10,5 тис. – уживані (спад на 1%).

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користується Hyundai Tucson. Водночас дуже близько до нього знаходиться інший бестселер – Mazda CX-5. Замикає трійку лідерів Renault Duster.

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Таким чином, до ТОП-3 у цьому сегменті потрапили лише кросовери.

Найпопулярніші нові бензинові легковики:

Hyundai Tucson – 190 од.; Mazda CX-5 – 186 од.; Renault Duster – 113 од.; BMW 3 – 110 од.; Škoda Karoq – 102 од.

Серед імпортованих вживаних бензинових авто на першому місці опинився Volkswagen Tiguan, який традиційно цінують за практичність, надійність та передові технології. Другу позиції посів "народний" Volkswagen Golf. Загалом в цьому сегменті також домінують кросовери.

Найпопулярніші імпортовані вживані бензинові авто:

Volkswagen Tiguan – 668 од.; Volkswagen Golf – 620 од.; Nissan Rogue – 604 од.; Audi Q5 – 520 од.; Ford Escape – 305 од.

Автомобільний ринок України – останні новини

Упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 2652 нових транспортних засоби на акумуляторній тязі (BEV). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі знизився на 57%.

Серед нових електрокарів найпопулярнішими виявилися BYD Sea Lion 06 EV, BYD Leopard 3 та Zeekr 7X. Серед вперше реалізованих в країні вживаних електромобілів лідером виявився Nissan Leaf.

Повідомлялося також, що минулого місяця український автопарк поповнився на 18 тисяч уживаних легковиків, ввезених із-за кордону. Переважну частку в цьому сегменті становили бензинові авто.

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