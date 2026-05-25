Названо найпопулярніше свіжопригнане авто в Україні: які моделі розбирають покупці

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років користується Tesla Model Y.

Минулого місяця українці придбали 4,8 тисячі імпортованих з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Нагадаємо, що у квітні український автопарк поповнився на 19,6 тисячі вживаних легкових автомобілів. Таким чином, майже кожен четвертий автомобіль із цієї кількості був віком до п’яти років.

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили бензинові моделі – 49%. Далі йдуть електромобілі (26%) та гібридні авто (18%). Дизельні автомобілі становили 6%, а транспортні засоби з ГБО – 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років користується електрокар Tesla Model Y. Його популярність зумовлена гарним співвідношенням ціни та якості, просторим салоном, великим запасом ходу та технологічністю. Свою роль зіграло і подорожчання традиційного палива, яке вплинуло на попит на бензинові та дизельні авто.

Загалом у п’ятірці лідерів представлені кросовери (єдине виключення – Tesla Model 3). Це говорить про те, що українці обирають практичні і універсальні автомобілі, які добре пристосовані до вітчизняних дорожніх умов.

ТОП-5 вживаних авто віком до п’яти років:

Tesla Model Y – 264 од.; Mazda CX-5 – 238 од.; Nissan Rogue – 223 од.; Volkswagen Tiguan – 207 од.; Tesla Model 3 – 178 од.

Минулого місяця українці придбали 1252 легкові автомобілі, імпортовані з Китаю. У порівнянні з квітнем 2025 року попит на такі авто знизився на 0,3%. Серед нових автомобілів китайського походження лідером продажів став бюджетний кросовер BYD Sea Lion 06.

Повідомлялося також, що за минулий місяць українці придбали 3,9 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Найбільшу частку серед них становили бензинові авто – 55% від загального обсягу. Серед моделей лідером став кросовер Ford Escape.

