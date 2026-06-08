Ці пригнані автомобілі розмітають, як гарячі пиріжки: перше місце – за 'народною' моделлю

У травні український автопарк поповнився 18 тисячами вживаних легкових автомобілів, імпортованих із-за кордону, що на 18% меншою, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить портал "Укравтопром".
Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові автомобілі – 58%. У травні 2025 року їхня частка складала 48%.
Далі йдуть дизельні автомобілі – 19% (21% у травні 2025 року), а також електрокари – 11% (22% у травні 2025 року). На гібридні машини припало 9%, а на автомобілі з ГБО – 3%.
Лідером серед імпортованих вживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf - це без сумніву легендарний автомобіль, який став еталоном у своєму класі. Українці цінують Golf за надійність, практичність та економічність. Ще однією перевагою моделі є те, що завдяки популярності на вторинному ринку, її можна вигідно продати.
ТОП-10 найпопулярніших пригнаних авто:
- Volkswagen Golf – 825 од.;
- Volkswagen Tiguan – 737 од.;
- Nissan Rogue – 645 од.;
- Audi Q5 – 587 од.;
- Skoda Octavia – 555 од.;
- Renault Megane – 547 од.;
- Ford Escape – 410 од.;
- Volkswagen Passat – 392 од.;
- Nissan Qashqai – 347 од.;
- Mazda CX-5 – 331 од.
Середній вік вживаних автомобілів, які у травні були зареєстровані в Україні, становить 9,4 року.
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Понад 60% ринку нових легкових автомобілів у минулому місяці зайняли авто з традиційними двигунами. Для порівняння, у попередньому році цей показник становив 54,3%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі – у травні на них припало 39,9% продажів. Серед бензинових автомобілів лідером ринку став кросовер Hyundai Tucson.
Зазначимо також, що з 21,5 тисячі нових легкових авто, реалізованих в Україні у січні–квітні, 17,4 тис. (понад 80%) припало на кросовери. Більшість SUV мали бензинові двигуни.