Ці пригнані автомобілі розмітають, як гарячі пиріжки: перше місце – за 'народною' моделлю

Volkswagen Golf – це легендарний автомобіль, який став еталоном у своєму класі.

У травні український автопарк поповнився 18 тисячами вживаних легкових автомобілів, імпортованих із-за кордону, що на 18% меншою, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить портал "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові автомобілі – 58%. У травні 2025 року їхня частка складала 48%.

Далі йдуть дизельні автомобілі – 19% (21% у травні 2025 року), а також електрокари – 11% (22% у травні 2025 року). На гібридні машини припало 9%, а на автомобілі з ГБО – 3%.

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Лідером серед імпортованих вживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf - це без сумніву легендарний автомобіль, який став еталоном у своєму класі. Українці цінують Golf за надійність, практичність та економічність. Ще однією перевагою моделі є те, що завдяки популярності на вторинному ринку, її можна вигідно продати.

ТОП-10 найпопулярніших пригнаних авто:

Volkswagen Golf – 825 од.; Volkswagen Tiguan – 737 од.; Nissan Rogue – 645 од.; Audi Q5 – 587 од.; Skoda Octavia – 555 од.; Renault Megane – 547 од.; Ford Escape – 410 од.; Volkswagen Passat – 392 од.; Nissan Qashqai – 347 од.; Mazda CX-5 – 331 од.

Середній вік вживаних автомобілів, які у травні були зареєстровані в Україні, становить 9,4 року.

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Понад 60% ринку нових легкових автомобілів у минулому місяці зайняли авто з традиційними двигунами. Для порівняння, у попередньому році цей показник становив 54,3%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі – у травні на них припало 39,9% продажів. Серед бензинових автомобілів лідером ринку став кросовер Hyundai Tucson.

Зазначимо також, що з 21,5 тисячі нових легкових авто, реалізованих в Україні у січні–квітні, 17,4 тис. (понад 80%) припало на кросовери. Більшість SUV мали бензинові двигуни.

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