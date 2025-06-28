Один Tesla Model Y точно увійде в історію автомобілебудування.

Попри втрату лідерства на ринку електромобілів, компанія Tesla досі намагається боротися за лідерство в царині безпілотного транспорту. Вперше новий автомобіль бренду самостійно приїхав із заводу додому до покупця. Про це власник компанії Tesla Ілон Маск повідомив у соцмережі Х.

"Вперше автомобіль сам дістався до свого власника! Першу повністю автономну доставку Tesla Model Y з заводу додому до клієнта через усе місто, включаючи автомагістралі, щойно було завершено на день раніше запланованого терміну!" – написав мільярдер.

Він наголосив, що машина пересувалася повністю автономно, і в її салоні не було людей взагалі. Жодного дистанційного керування теж не було.

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"Наскільки нам відомо, це перший повністю автономний автомобіль без людей в автомобілі або дистанційного керування автомобілем на громадських дорогах", – додав Маск.

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Як писав УНІАН, у травні японський автовиробник Toyota встановив третій поспіль рекорд місячних продажів. Якщо враховувати дочірні бренди, загалом корпорація продала 955 532 автомобілі, що на 8% перевершує показники травня минулого року.

Також ми розповідали, що найбільшою популярністю в Європі останнім часом користуються гібридні авто. На них припало 34% загальних продажів. Лише у травні їх було продано понад 315 тисяч, що на +16% більше, ніж рік тому.

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