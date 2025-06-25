Станом на травень продажі авто в Європі зросли на 1,9% у річному обчисленні.

Продажі нових автомобілів Tesla в Європі в травні впали на 27,9% порівняно з попереднім роком. При цьому продажі електромобілів у регіоні зросли на 27,2%.

Видання Reuters пише, що загальні продажі автомобілів у Європі зросли на 1,9%, причому найбільше зростання припало на гібриди та авто, що працюють на альтернативних видах палива.

Продажі Tesla в Європі падають уже п'ять місяців поспіль, оскільки покупці переходять на дешевші китайські електромобілі, а в деяких випадках протестують проти політики генерального директора компанії Ілона Маска. Частка компанії на європейському ринку скоротилася до 1,2% у травні з 1,8% рік тому.

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Китайські виробники зберегли високі темпи зростання в Європі минулого місяця, попри введення Євросоюзом мит на китайські електромобілі, продавши 65 808 автомобілів і збільшивши частку ринку до 5,9%, згідно з даними Jato Dynamics.

Так, продажі нових авто в травні в ЄС і Великій Британії зросли до 1,11 мільйона автомобілів після падіння на 0,3% у квітні.

Реєстрації китайської державної компанії SAIC Motor і німецької BMW зросли на 22,5% і 5,6% відповідно, тоді як у японської Mazda вони впали на 23%.

В ЄС загальний обсяг продажів автомобілів цього року знизився на 0,6%. Це сталося попри зростаючий попит на електромобілі: кількість реєстрацій автомобілів з акумуляторними батареями (BEV), під'єднуваних гібридів (PHEV) і гібридних електромобілів (HEV) зросла на 26,1%, 15% і 19,8% відповідно. Загальні продажі в ЄС склали 58,9% від загальної кількості реєстрацій легкових авто в травні, порівняно з 48,9% у травні 2024 року.

Серед найбільших ринків ЄС продажі нових авто в Іспанії та Німеччині зросли на 18,6% і 1,2% відповідно, водночас у Франції та Італії вони впали на 12,3% і 0,1%. У Великій Британії реєстрації зросли на 1,6%.

Tesla - останні новини

Продажі Tesla в Європі знизилися нібито через прихильність Ілона Маска до консервативних цінностей.

Пізніше стало відомо, що китайська BYD вперше продала в Європі більше електромобілів, ніж Tesla, що назвали "проривом у спробах китайської групи вийти на зарубіжні ринки".

2 червня стало відомо, що продажі нових автомобілів Tesla в Норвегії в травні зросли на 213% порівняно з минулим роком і становили 2600 авто.

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