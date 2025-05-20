На заводі навіть довелося спалювати газ.

Новітній російський завод з виробництва скрапленого природного газу в Арктиці почав використовувати нову виробничу лінію потужністю 6,6 мільйона тонн, незважаючи на те, що об'єкт залишається під жорсткими західними обмеженнями.

Як повідомляє Bloomberg, "Арктик СПГ-2", – флагманський проект Кремля, зупинив великомасштабне виробництво в жовтні через санкції, що призвели до зниження попиту на російський скраплений газ та ускладнили його постачання. Хоча заводу вдалося відправити кілька партій "блакитного палива" минулого літа, на жодну з них не вдалося знайти покупців.

Водночас, за даними джерел видання, попри санкції, завод продовжує розширюватися, і зараз він випустив першу партію палива.

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Представники "Арктик СПГ-2" не відразу відповіли на запит про коментарі.

Найбільшим акціонером заводу є ПАТ "Новатек". Минулого місяця на заводі спалювали газ, але не зрозуміло, чи виробляється там скраплений газ.

Санкції проти РФ: російський газ

ЄС має намір остаточно відмовитися від російського газу та шукає шляхи розриву контрактів з РФ без сплати компенсацій.

Разом з тим США, за даними ЗМІ, обговорюють можливість повернення постачання російського газу до ЄС. Серед запропонованих варіантів є відновлення постачання блакитного палива через ГТС України.

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