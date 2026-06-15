Українські санкції в дії: влада Росії дозволила НПЗ знижувати якість бензину

З нестачею бензину зіткнулися 25 російських регіонів, не враховуючи окуповані території України.

Російський уряд дозволив окремим нафтопереробним заводам (НПЗ) постачати на внутрішній ринок бензин та дизельне паливо з відхиленням від стандарту "Євро-5" за вмістом сірки та інших показників.

Як пише The Moscow Times, таке рішення було ухвалено ще восени минулого року, але передбачалося, що воно діятиме до 1 травня 2026 року. Однак захід продовжили на невизначений термін на тлі дефіциту палива через українські удари по НПЗ.

Згідно з ухвалою уряду, в бензині допускається до 150 міліграмів сірки на кілограм, у дизельному паливі – до 350 міліграмів. При цьому для стандарту Євро-5 граничний рівень становить 10 міліграмів, а затверджений показник відповідають стандарту Євро-3. Контроль за якістю продукції, що випускається, доручено Міністерству енергетики. Також, за даними джерел, продавати таке пальне на території інших країн Євразійського економічного союзу заборонено.

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Уряд шукає заходи стабілізації паливного ринку в умовах скорочення пропозиції. Так, до 31 липня із Росії заборонено експорт бензину для всіх учасників ринку, а для трейдерів – вивезення дизпалива. Також до 30 листопада обмежений експорт авіаційного палива.

Тим часом, із нестачею бензину зіткнулися щонайменше 25 російських регіонів, не враховуючи тимчасово окуповані території України. При цьому ще на початку червня таких було 15. Особливо сильно дефіцит палива відчувається в анексованому Криму та Севастополі.

Водночас рішення про пом'якшення вимог до якості бензину та дизеля не вирішує проблему повною мірою. За словами джерел, навіть збільшений допустимий рівень вмісту сірки не дозволяє задіяти значну частину міні-НПЗ, оскільки їхня продукція, як і раніше, істотно гірша за якістю і не вкладається в задані параметри.

Додаткові обсяги нафтопродуктів здатні почасти пом'якшити локальні дефіцити, але підвищений вміст сірки негативно вплине на сучасні автомобілі, попередив керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов. Зокрема, за його словами, в результаті використання такого палива може підвищитися зношування двигуна, вихлопної системи та каталізаторів. Крім того, проблемою залишається не лише виробництво палива, а й його своєчасна доставка до регіонів.

Головною причиною паливної кризи стали удари українських дронів по НПЗ. Згідно з підрахунком Bloomberg, з січня по травень 2026 року російські нафтозаводи зазнали 38 атак. З них 16 відбулися у травні, що стало максимальним місячним показником за весь час війни.

Удари України по НПЗ ворога - останні новини

На території тимчасово окупованої частини Донецької області майже не залишилося бензину. Дефіцит пального торкнувся як цивільного сектора, так і російських військ.

Напередодні дрони Служби безпеки України уразили нафтовий обʼєкт у Ярославському регіоні Російської Федерації за 700 км від кордону. Також, за словами президента Зеленського, Сили оборони досягли цілей в Тульському регіоні Росії – по підприємству "Азот", від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко пояснив, якщо нафтопереробні заводи, розташовані на європейській частині Росії, втратять хоча б 50% своїх потужностей, то решта нафтопереробної галузі не зможе задовольнити потреби з експорту нафтопродуктів та внутрішнього споживача.

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