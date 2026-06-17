На АЗС заборонили каністри: в Росії набирає обертів найгірша паливна криза в історії

Брак пального загрожує країні-бензоколонці масштабною інфляцією.

Дефіцит бензину в Російській Федерації стає дедалі гострішим. Обмеження на відпуск палива для приватних автомобілів запроваджені вже у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих українських територіях, пише The Moscow Times.

При цьому у третині регіонів на АЗС наливають не більше повного бака бензину, або 50 літрів. Такі самі обмеження діють в тимчасово окупованих Криму, Севастополі, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Ще в 11 регіонах формальних обмежень поки що немає, проте нестачу палива фіксують на значній частині АЗС. А великі мережі "Роснефть", "Башнефть" і ТНК оголосили про заборону на продаж бензину в каністри на своїх заправках по всій країні.

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Брак пального викликаний систематичними ударами українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі. До кінця весни практично всі великі НПЗ у центральній частині Росії скоротили або припинили роботу.

Аналітики Energy Intelligence обіцяють РФ найгіршу паливну кризу за всю історію країни. Майже третина російських потужностей НПЗ – а це 2,14 млн барелів на день – не працюють. Вже на початку червня обсяги нафтопереробки в Росії опустилися нижче за 4 млн барелів на добу – мінімальний рівень за 21 рік.

Тож гуртові ціни на паливо в РФ стрімко зростають. З початку року бензин АІ-92 в гурті подорожчав на 30%, АІ-95 – на 33%, а дизельне паливо – на рекордних 40%. Місцева антимонопольна служба повідомляє про активізацію спекулянтів, що викуповували весь обсяг палива.

Пік сезонного попиту зазвичай припадає на серпень-вересень, а ознаки дефіциту з'явилися вже у червні. Тож паливний фактор може стати ключовим драйвером інфляції у другому півріччі, кажуть місцеві аналітики.

Економіка Росії – головні новини

Провідні європейські аналітики зазначають, що економіка Росії виснажена війною, а її резерви вичерпані. Така вразливість надає Заходу можливості для вживання ефективних політичних заходів проти Кремля.

Водночас надприбутки від експорту нафти з набагато більшою ймовірністю спричинять інфляцію в РФ, аніж забезпечать будь-який розвиток.

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