Львів залишився без світла через масовану ракетну атаку окупантів по території України.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтеся в укриттях", – написав він.
Пізніше Садовий зазначив, що трамваї і тролейбуси в місті не курсують: "Після завершення тривоги на дороги відпустимо додаткові автобуси".
Також через відсутність електроенергії у Львові тимчасово припинено подачу опалення та води.
"Переходимо на роботу дизель-генераторів", – додав мер Львова.
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, зафіксовано два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області:
"Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об'єкту в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють".
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по території України.