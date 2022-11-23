Мер міста попередив, що місто переходить на роботу дизель-генераторів.

Львів залишився без світла через масовану ракетну атаку окупантів по території України.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтеся в укриттях", – написав він.

Пізніше Садовий зазначив, що трамваї і тролейбуси в місті не курсують: "Після завершення тривоги на дороги відпустимо додаткові автобуси".

Також через відсутність електроенергії у Львові тимчасово припинено подачу опалення та води.

"Переходимо на роботу дизель-генераторів", – додав мер Львова.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, зафіксовано два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області:

"Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об'єкту в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють".

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по території України.

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