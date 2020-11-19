Офіційні представники ОАЕ публічно не сигналізували про те, що держава планує вихід з ОПЕК+.

Об'єднані Арабські Емірати загострили напруженість з нафтовими союзниками - Саудівською Аравією та Росією, а офіційні особи країни в приватному порядку озвучили можливість виходу з Альянсу ОПЕК+.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як повідомляє агентство, напруженість між Саудівською Аравією та ОАЕ зростала з кінця літа, коли ОАЕ збільшили видобуток нафти понад квоту, передбачену в угоді ОПЕК+, що викликало застереження на адресу держави. Тепер ситуація ускладнилася на тлі посилення невдоволення ОАЕ розподілом квот - уряд країни вважає його несправедливим.

При цьому наголошується, що офіційні представники ОАЕ публічно не сигналізували про те, що держава планує вихід з ОПЕК+.

Агентство зазначає, що повідомлення про вихід ОАЕ з ОПЕК+ з'явилися в досить скрутний момент. На тлі пандемії коронавірусу, яка загрожує попиту, будь-які ознаки тріщин в Альянсі можуть підірвати крихкий нафтовий ринок.

Ситуація на ринку нафти

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+ 17 листопада 2020 року обговорив ситуацію на ринку нафти на тлі другої хвилі коронавірусу. За його підсумками не було винесено жодної рекомендації, хоча днем раніше, 16 листопада, експерти ОПЕК+ рекомендували міністрам розглянути збереження поточних обмежень видобутку на перший квартал або на перше півріччя 2021 року. Комітет обіцяв дати рекомендації з цього питання до засідання Альянсу 1 грудня.

Скорочення видобутку нафти

У березні 2020 року міністри країн ОПЕК схвалили пропозицію скоротити видобуток нафти в рамках ОПЕК+ ще на 1,5 мільйона барелів на добу через вплив коронавірусу.

На початку березня учасники ОПЕК і її партнери на зустрічі у Відні не змогли домовитися про подальше зниження обсягів видобутку на додаткові 1,5 млн б/с. На зниженні тоді наполягала Саудівська Аравія, а Росія виступила проти. Провал переговорів призвів до падіння цін на нафту до мінімуму за 18 років. На її вартість також вплинула пандемія COVID-19.

10 квітня 2020 року країни ОПЕК + за підсумками переговорів домовилися про скорочення видобутку нафти на 10 млн барелів на добу в травні та червні, з метою підтримати ціни, різко знизилися на тлі пандемії коронавірусу.

Учасники Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її партнери 6 червня домовилися продовжити найбільший у свій історії договір зі скорочення видобутку нафти. Чинне зниження видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу збережеться до кінця липня.

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Автор: УНІАН