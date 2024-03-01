Набрав чинності законопроект, ухвалений парламентом країни.

З п’ятниці, 1 березня, найбільший нафтопереробний завод Болгарії – підконтрольний Росії "Лукойл Нефтохім Бургас" – припиняє переробку російської нафти. Таку норму містить закон, увалений парламентом країни, пише BTA.

Також вказаний документ забороняє експорт палива, виробленого з російської нафти з 1 січня 2024 року.

"Таким чином Болгарія припинила дію винятку для ембарго ЄС на імпорт нафти з Росії, яке Єврокомісія надала Болгарії у 2022 році через специфічне географічне розташування країни. Згідно з чинним законодавством, виключення мало бути скасовано 1 жовтня 2024 року", – йдеться у повідомлені.

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До 31 грудня 2023 року Національне митне агентство має провести інвентаризацію складів та скласти інвентаризацію запасів палива та сирої нафти. Паливо, яке не може бути продано на ринку Болгарії з екологічних міркувань, може бути експортовано згідно процедурою, встановленою ​​регламентом ЄС.

Як повідомляє болгарське інформаційне видання "БГНЕС", це означає, що відсьогодні набуває чинності повна заборона на ввезення російської нафти в країну.

Енергоресурси РФ

Раніше УНІАН писав, що Болгарія стане основним маршрутом імпорту російського газу до Європейського Союзу у 2025 році. У зв’язку з очікуваним припиненням транзиту російського газу через Україну наприкінці цього року, газопровід "Балканський потік" через Болгарію стане основним маршрутом постачання для ЄС.

Водночас посилення санкцій США погіршує торгівлю нафтою Індії з Росією, змушуючи переробників розглядати інших постачальників. РФ все ще є домінуючим постачальником до Індії, але спостерігаються ознаки того, що нафтопереробники купують більше в інших країнах.

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