З п’ятниці, 1 березня, найбільший нафтопереробний завод Болгарії – підконтрольний Росії "Лукойл Нефтохім Бургас" – припиняє переробку російської нафти. Таку норму містить закон, увалений парламентом країни, пише BTA.
Також вказаний документ забороняє експорт палива, виробленого з російської нафти з 1 січня 2024 року.
"Таким чином Болгарія припинила дію винятку для ембарго ЄС на імпорт нафти з Росії, яке Єврокомісія надала Болгарії у 2022 році через специфічне географічне розташування країни. Згідно з чинним законодавством, виключення мало бути скасовано 1 жовтня 2024 року", – йдеться у повідомлені.
До 31 грудня 2023 року Національне митне агентство має провести інвентаризацію складів та скласти інвентаризацію запасів палива та сирої нафти. Паливо, яке не може бути продано на ринку Болгарії з екологічних міркувань, може бути експортовано згідно процедурою, встановленою регламентом ЄС.
Як повідомляє болгарське інформаційне видання "БГНЕС", це означає, що відсьогодні набуває чинності повна заборона на ввезення російської нафти в країну.
Енергоресурси РФ
Раніше УНІАН писав, що Болгарія стане основним маршрутом імпорту російського газу до Європейського Союзу у 2025 році. У зв’язку з очікуваним припиненням транзиту російського газу через Україну наприкінці цього року, газопровід "Балканський потік" через Болгарію стане основним маршрутом постачання для ЄС.
Водночас посилення санкцій США погіршує торгівлю нафтою Індії з Росією, змушуючи переробників розглядати інших постачальників. РФ все ще є домінуючим постачальником до Індії, але спостерігаються ознаки того, що нафтопереробники купують більше в інших країнах.