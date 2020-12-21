Буславець заявила, що коментарів з приводу заяви не буде.

Перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву про звільнення.

Про це повідомляє Буславець у своєму Facebook.

Читайте такожКабмін призначив заступників міністрів енергетики

Заяву було написано сьогодні, 21 грудня.

Як зазначила Буславець, вона не має наміру коментувати свою заяву.

Щодо причин, які спонукали її написати заяву, Буславець також не стала поширюватися, обмежившись заявою про те, що "таким є її рішення".

Що цьому передувало

Слідство у справі "Роттердам+" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК" - ред.) - ініціатора введення формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства в питанні відшкодування збитків", завданих через дію формули.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна і призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Буславець - колишній директор Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова.

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів було прийнято рішення звільнити тимчасово виконуючу обов'язки міністра енергетики Ольгу Буславець.

При цьому, Буславець залишалась на посаді першого заступника міністра енергетики.

Буславець звинувачували у прийнятті рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК і заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання "зелених тарифів" і боргу перед "зеленою" генерацією.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН