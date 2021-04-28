Компанія опублікувала відкриту заяву щодо сьогоднішніх кадрових перестановок.

НАК "Нафтогаз України" заявляє про те, що звільнення голови компанії Андрія Коболєва є юридичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

Про це йдеться у відкритій заяві НАК "Нафтогаз України".

Читайте такожКабмін звільнив Коболєва з посади глави "Нафтогазу", на його місце призначений Вітренко

"Прийняте Кабінетом Міністрів України рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення Наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над основоположними принципами корпоративного управління державними підприємствами", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що згідно зі Статутом "Нафтогазу" та Законом "Про акціонерні товариства", подання загальним зборам пропозицій про призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням Наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів.

"Спосіб, в який сьогодні були прийняті серії рішень щодо органів управління "Нафтогазу", демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами", - заявили в компанії.

"Нафтогаз" повідомляє, що правління і Наглядова рада компанії тільки вчора презентували результати роботи за 2020 рік. Попри кризу і нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що становить 13% доходів країни за минулий рік.

За інформацією прес-служби, крім того, зараз менеджмент забезпечив наявність ліквідності на рахунках компанії в еквіваленті 57 млрд грн. Таким чином "Нафтогаз" - єдина державна компанія, яка все ще має міцний запас ліквідності. Безконтрольний доступ до цих засобів та їх нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими.

"Такі дії Кабміну є сигналом всім державним підприємствам: робота в інтересах бюджету і народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися. Крім того, це чіткий сигнал інвесторам в цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України непередбачувані та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності», - сказано в повідомленні компанії.

Що цьому передувало

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2020 році отримала 19 млрд грн збитку проти 2,6 млрд грн чистого прибутку за підсумками 2019 року. У компанії пояснили такі результати низьким попитом, цінами на газ і сумнівними боргами.

При цьому компанія заявляла, що очікує за підсумками першого кварталу 2021 року отримати чистий прибуток.

Кадрові перестановки

28 квітня 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України".

Також було прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка Головою правління "Нафтогазу".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Бредіхіна