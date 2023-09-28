Росіяни пошкодили теплову електростанцію.

Під час вчорашнього ракетного удару та масованого обстрілу росіяни пошкодили теплоелектростанцію на півдні країни.

Про це повідомила прес-служба НЕК "Укренерго". Станцію в прес-службі енергетичної компанії не назвали. Інформації щодо ступеня пошкодженнь наразі немає.

"Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Обстріли об'єктів енергетики

За словами голови Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, минулого року Росія активізувала свої дії щодо обстрілу енергетичної інфраструктури біля великих міст, і тепер енергетики готуються до різних можливих розвитків подій.

Згідно з висловлюваннями прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна планує підвищити рівень протиповітряної оборони для енергетичної системи перед зимою. Крім цього, був створений унікальний багаторівневий захист для енергетичних об'єктів на світовому рівні.

Також, Міністерство соціальної політики розробило проект постанови, в якому пропонується заборонити відключення електроенергії за несплату для деяких вразливих категорій українців.

У вересні 2023 року експерт пояснив, на що РФ зробить ставку взимку. Військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман попередив, що ракетних атак буде дві-три на місяць.

"Укренерго" готується до найгіршого сценарію проходження зими. Компанія готує резервні схеми живлення споживачів та запасає обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: