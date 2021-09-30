Ціна жовтневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures перевищила $1100 за тисячу кубометрів.

Ціна на газ в Європі продовжує зростати. Сьогодні, 30 вересня 2021 року, ціна найближчого жовтневого ф'ючерсу на газ на TTF пробила позначку в $1100 за тисячу кубів.

Про це йдеться в повідомленні біржі ICE Futures.

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За вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF в Нідерландах, який є головним газовим майданчиком Європи, склало $759 за тисячу кубометрів.

Що чекає на Україну:

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.

"Зараз ми побили історичний максимум ціни... йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить. Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку", - додав експерт.

Як змінювалася ціна:

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533.

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.

На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.

10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.

Вранці 13 Вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів. Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого 13 вересня, досягла 23 грн за кубометр.

14 вересня 2021 року ціна на газ в Європі побила черговий історичний рекорд.

15 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 960 дол. за тисячу кубометрів.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

20 вересня 2021 року спотові ціни на газ в Європі, після тимчасового зниження, відновили рекордне зростання і досягли майже 73 євро за мегават-годину.

28 вересня 2021 року ціна газу у Європі злетіла до чотиризначних цифр.

29 вересня вартість газу TTF досягала 91,845 євро за МВт-год або $1102 за тисячу кубометрів. Ціна газу подолала історичний максимум, встановлений у березні 2018 року. Тоді рекордна вартість склала $ 969 за тисячу кубометрів.

Автор: Олена Коваленко