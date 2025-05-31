Транспортування російської нафти законне відповідно до західних санкцій, якщо ціна не перевищує 60 доларів за барель.

На початку цього року західна енергетична галузь почала міркувати, як вона може обережно повернутися в Росію, якщо в Україні настане мир. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що останніми місяцями група грецьких судноплавних магнатів відправила до російських портів цілий потік суден, повернувшись до ладу як основні дистриб'ютори московської нафти у світі.

Повернення до прибуткового бізнесу відбулося після падіння цін на нафту цього року. Транспортування російської нафти законне відповідно до західних санкцій, якщо ціна не перевищує 60 доларів за барель.

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"Дії Греції також відображають ознаки зближення між США і Москвою незабаром після повернення президента США Дональда Трампа до влади. Однак нещодавня його критика на адресу президента РФ Володимира Путіна, включно з попередженням про нові санкції, показує, чому багато інших західних компаній з обережністю підходять до відновлення свого бізнесу в Росії", - ідеться в статті.

Важливо, що грецькі судноплавні компанії спільно контролюють найбільший у світі флот танкерів, що дає їм потужний вплив на нафтовий ринок і доступ до Вашингтона.

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, нещодавні зустрічі з представниками адміністрації Трампа зміцнили впевненість деяких керівників грецьких судноплавних компаній у тому, що вони не стануть мішенню через перевезення російського експорту. Мішель Бокманн, морський аналітик з Лондона, сказала:

"Усі відчувають, що можна безпечно повертатися Настрій такий: Іран - ні, Росія - так".

Представник Держдепартаменту заявив, що США хочуть дати шанс дипломатії і "є низка заходів", які можуть бути вжиті, якщо Трамп "вирішить, що Путін не зацікавлений у переговорах".

За даними компанії Vortexa, яка відстежує рух суден, у квітні грецькі судна перевезли 26% російської нафти з портів Балтійського і Чорного морів, а в березні - 30%, що більш ніж удвічі перевищує їхню частку ринку у 2024 році.

При цьому більшість інших європейських і американських танкерних компаній уникають перевезень російської нафти. Вони бачать ризики в роботі в країні, яка перебуває у стані війни з союзником західних урядів та економіка якої зазнає цілої низки санкцій.

Судновласники можуть вимагати вищі ставки за фрахт своїх суден для перевезення російської нафти, ніж за звичайні рейси. Ця надбавка частково відображає юридичні та нормативні витрати роботи в Росії. Крім того, конкуренція в цьому сегменті менша, оскільки багато західних танкерних компаній вважають Росію забороненою зоною.

Ціни на нафту

Ціни на нафту знову зросли приблизно на 1 долар за барель у четвер після того, як американський суд заблокував більшість підвищених мит президента Дональда Трампа, і на тлі потенційних санкцій США, що можуть обмежити постачання російської нафти на ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,12 долара, до 66,02 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 1,14 долара, до 62,98 долара за барель.

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