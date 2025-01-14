Експерти очікують значного цінового впливу нових санкцій на поставки російської нафти.

Ціни на нафту зупинилися поблизу чотиримісячних максимумів. Увага ринку прикута до наслідків нових санкцій США щодо експорту російської нафти до Індії та Китаю.

Видання Reuters пише, що ціни підскочили на 2% 13 січня після того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти "Газпром нафти" і "Сургутнефтегаза", а також 183 суден "тіньового флоту" Росії.

14 січня ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 54 центи до 80,47 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 53 центи до 78,29 долара за барель.

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"Оскільки кілька країн шукають альтернативні джерела палива, щоб пристосуватися до санкцій, можливо, на нас очікують нові зрушення, навіть якщо ціни трохи знизяться, якщо завтрашні дані щодо індексу споживчих цін у США виявляться дещо вищими за очікування", - сказав Харалампос Піссурос, старший інвестиційний аналітик брокерської компанії XM.

Зростання базової інфляції вище прогнозу в 0,2% може знизити ймовірність подальшого зниження ставок Федеральної резервної системи, що зазвичай підтримує економічне зростання і може підвищити попит на нафту.

Хоча аналітики, як і раніше, очікують значного цінового впливу нових санкцій на поставки російської нафти, їхній вплив на фізичний ринок може бути менш вираженим, ніж можна припустити.

Ситуація на нафтовому ринку - останні новини

Шість країн ЄС закликали Європейську комісію знизити максимальну ціну на російську нафту, яка зараз становить 60 доларів за барель, щоб знизити доходи Москви для ведення війни в Україні.

При цьому державні нафтові компанії і великі приватні нафтопереробні підприємства Китаю скуповують сиру нафту з Близького Сходу та інших країн, побоюючись перебоїв у постачанні палива через посилення санкцій проти РФ та Ірану.

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