Раніше США нанесли удар російському "‎тіньовому флоту"‎.

Ціни на нафту стрімко зростають, оскільки очікується, що більш широкі санкції США вплинуть на експорт російської сировини до азіатських країн. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 1,14 долара, або на 1,43%, до 80,90 долара за барель, що є це найвищим показником за понад чотири місяці. Водночас, американська нафта (WTI) West Texas Intermediate подорожчала на 1,20 долара, або 1,57%, до 77,77 долара за барель. Загалом Brent і WTI зросли більш ніж на 6% з 8 січня.

Аналітики кажуть, що російський нафтовий експорт серйозно постраждає від нових санкцій, що змусить Індію та Китай отримувати більше сирої нафти з Близького Сходу, Африки та Америки. Останнє підвищить вартість доставки "‎чорного золота"‎.

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Санкції США проти Росії – останні новини

Експерти зазначають, що після запровадження перших санкцій у 2022-му, Москва швидко адаптувалася до них та налагодила постачання нафти за допомогою так званого "тіньового флоту". Саме на нього націлені нові обмеження.

Мова йде про велику кількість старих та погано обслуговуваних танкерів, експлуатація яких на думку західних фахівців становить екологічну небезпеку.

Багато з цих суден залишалися поза санкціями, оскільки адміністрація Байдена побоювалась зростання нафтових цін. Це питання було особливо актуальним напередодні виборів американського президента.

Аналітики JPMorgan вважають, що навіть після запровадження нових обмежень, Москва все ще бути мати певний простір для обходу санкцій, але зрештою їй доведеться переглянути свою стратегію.

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