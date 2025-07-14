Зазначається, що наразі тільки одна країна гальмує угоду.

Посланці Європейського союзу перебувають на межі узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії. Обмеження включатимуть зниження граничної ціни на російську нафту.

Видання Reuters пише, що, за словами джерел, усі елементи пакета узгоджені, хоча одна держава-член все ще має технічне застереження щодо нового граничного рівня цін.

Джерела заявили, що очікують досягнення повної угоди в понеділок, перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі наступного дня, яка може офіційно затвердити пакет.

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Джерела повідомили, що вони також домовилися про механізм динамічного ціноутворення для "стелі цін". У п'ятницю, 11 липня, Єврокомісія запропонувала встановити плаваючу межу ціни на російську нафту на 15% нижче за середню ринкову ціну на нафту за попередні три місяці.

Одне з джерел повідомило, що початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель на основі середньої ціни на російську нафту за останні 22 тижні мінус 15%. Надалі ціна переглядатиметься на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість пропонованих трьох місяців.

Словаччина все ще переживає щодо планів поступового припинення поставок російського газу, однак вона погодилася на нові заходи, повідомили джерела.

За словами іншого джерела, до нового пакету увійдуть нафтопереробний завод в Індії, що належить Росії, два китайських банки і реєстр прапорів. Росія використовує зручні прапори для свого тіньового флоту суден і нафтових танкерів.

Обмеження цін на російську нафту - головні новини

Обмеження цін Групи семи (G7), спрямоване на обмеження можливостей Росії фінансувати війну в Україні, було спочатку погоджено в грудні 2022 року. Європейський союз і Велика Британія протягом останніх двох місяців домагалися від G7 зниження граничного рівня цін після того, як падіння ф'ючерсів на нафту зробило поточний рівень у 60 доларів за барель практично неактуальним.

Обмеження забороняє торгівлю російською нафтою, яку перевозять танкерами, якщо ціна була вищою за 60 доларів за барель, і забороняє судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі російської нафти в усьому світі, якщо їх не продають за ціною, нижчою за граничну.

У червні Єврокомісія запропонувала 18-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

11 липня стало відомо, що Єврокомісія планує запропонувати плаваючу "стелю цін" на російську нафту, щоб дійти єдиного рішення для ухвалення 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

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