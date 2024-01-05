Зросли ф'ючерси на нафту марки Brent та WTI.

В п’ятницю, 5 січня, ціни на нафту різко зросли після новин зі США щодо інфляції та планів держсекретаря Ентоні Блінкена відвідати Близький Схід для врегулювання конфлікту, пише Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 32 центи, або 0,4%, до 77,91 долара за барель, а на нафту марки West Texas Intermediate – на 43 центи, або 0,6%, до 72,62 долара.

Журналісти зазначають, що протоколи засідання ФРС не дали прямих підказок про те, коли може початися зниження процентних ставок у США, але обговорення сигналізували, що інфляція знаходиться під контролем. Також прослідковується зростаюче занепокоєння щодо ризиків, які "надмірно обмежувальна" монетарна політика може нести для економіки.

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"Нижчі відсоткові ставки зменшують витрати споживачів на кредити, що може сприяти економічному зростанню та попиту на нафту", – пише агентство.

Крім того, за даними Reuters, Блінкен вирушив на Близький Схід щоб допомогти запобігти розширенню конфлікту.

Російська нафта

Раніше УНІАН писав, що Індія припинила приймати танкери з російською нафтою після того, як США розпочали кампанію переслідування "тіньового флоту Путіна".

Водночас приблизно третина надходжень федерального бюджету РФ покривається нафтогазовими доходами. Рівень залежності російського бюджету від вказаних надходжень не змінився.

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