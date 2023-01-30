Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 74 цента.

У понеділок, 30 січня 2023 року, ціни на нафту впали, втративши попередній прибуток.

Як повідомляє Reuters, інвестори обережні напередодні засідання ФРС США, яке може викликати волатильність на ринку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 74 центи, або на 0,8%, до $85,92 за барель до 07:10 за Гринвічем.

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Нафта марки West Texas Intermediate коштувала $ 79,07 за барель, що на 61 цент, або на 0,8% дешевше.

Як зазначається в матеріалі, напередодні засідання Федеральної резервної системи, запланованого на 31 січня - 1 лютого, ринок очікує, що Центробанк США підвищить процентні ставки щонайменше на 25 базисних пунктів.

Ціни на нафту "ймовірно, будуть обтяжені потенційним підвищенням процентних ставок на майбутньому засіданні ФРС", - зазначила Серена Хуанг, керівник аналітичного відділу в Азіатсько-тихоокеанському регіоні vortexa.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

З 5 лютого 2023 року буде заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

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